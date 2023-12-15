Центробанк поднял ключевую ставку: Что станет с курсом рубля, вкладами и кредитами Центробанк повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых. После этого банки пересмотрят условия по вкладам и кредитам. Решение ЦБ отразится также на курсе рубля и фондовом рынке. Что надо учесть клиентам банков? 15 декабря, 11:53 Экономисты рассказали, почему Центробанк повысил ключевую ставку и что станет с курсом рубля, вкладами и кредитами. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Почему Центробанк поднял ключевую ставку

Цикл на повышение ключевой ставки начался летом. С тех пор она выросла в два раза. Следом заметно повысились проценты по вкладам и кредитам, а осенью началось укрепление курса рубля. 15 декабря Центробанк ещё раз поднял ключевую ставку, на этот раз до 16%.

На фоне взлёта инфляции выше верхнего прогнозного предела и рисков более высокого уровня цен регулятор принимает закономерное решение — держать жёсткий курс ДКП. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

— Главный приоритет Банка России — сдерживание инфляции. Соответственно, её уровень будет одним из главных факторов, который влияет на решение по ключевой ставке. Хотя, по последним данным, инфляция и замедлила свой рост, но уровень её остаётся на верхней границе ожидаемого диапазона. Высок и уровень инфляционных ожиданий населения. В такой ситуации решение повысить ключевую ставку было ожидаемо. Мы не исключаем, что её ещё раз повысят и на заседании в феврале 2024 года. Снижение начнётся во втором полугодии следующего года, — считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Как повышение ключевой ставки повлияет на курс рубля

Рубль последние два месяца ощущал положительное влияние возросшей ключевой ставки. Конечно, фактор ЦБ работал в тандеме с нормативами репатриации валютной выручки экспортёров, которые увеличили общее предложение иностранной валюты на рынке. В итоге рубль ожидаемо стабилизировался. Ориентир с прошлого заседания ЦБ ниже 90 за доллар полностью оправдался. Со своего пика октябрьского ослабления рубль восстановился более чем на 10%. На это обратил внимание Михаил Зельцер.

По его прогнозу, в ближайшие месяцы не стоит ожидать обширных волн девальвации, а скачки рубля стоит относить к обычной биржевой волатильности. Область 90 за доллар приемлема и покупателям, и продавцам валюты из реального сектора экономики. Она позволяет сводить бюджет на будущий год.

— Влияния повышения ключевой ставки на рубль мы не ожидаем. На этой неделе курс пришёл в зону 89–90, но это не было связано с ожиданиями заседания ЦБ, — считает аналитик "Рынки Деньги Власть" Сергей Раманинов.

Как изменятся ставки по вкладам и кредитам

Сберегать с повышением ставки станет ещё выгоднее. Проценты по вкладам вырастут. Ставки по кредитам также повысятся. Не коснётся это только льготных предложений. Такой прогноз сделал Сергей Раманинов.

— От повышения ставки выиграли вкладчики по депозитам. Проиграли заёмщики и потребители из-за более дорогих кредитов и товаров. Кредитование бизнеса и населения теперь станет ещё более затруднительным. Дешевеющие деньги ещё никогда не были такими дорогими за последние несколько лет, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его прогнозам, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики приведёт к сдерживанию потребительского и инвестиционного спроса, замедлению кредитования.

— ЦБ продолжает жёсткую денежно-кредитную политику, несмотря на риски экономического спада, чтобы обуздать инфляцию, поскольку стремится вернуть инфляцию к 4% в 2024 году. Для этого, вероятно, потребуется дальнейшее повышение ключевой ставки на предстоящих заседаниях. Основные риски достижения цели связаны с возможным дальнейшим ростом инфляционных ожиданий и сохранением высокого потребительского и инвестиционного спроса на фоне дефицита рабочей силы, — добавил Владислав Антонов.

Как на повышение ключевой ставки отреагирует фондовый рынок

Рынок практически не сомневался в повышении ставки. Вопрос оставался только в том, насколько агрессивным окажется шаг. Так что реакция, скорее всего, будет сдержанной. Это касается не только длинных позиций, но и коротких, хотя по последним доходности могут немного подрасти. Так охарактеризовал ситуацию портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Алексей Корнев.

Он считает, что предпринятые Центробанком меры приведут к замедлению инфляции. Это позволит перейти к снижению ставки во втором-третьем квартале 2024 года.

— По мере перехода к снижению ставки рынок рублёвых облигаций начнёт расти. Обычно это происходит на опережение. В такой ситуации целесообразно формировать длинные стратегические портфели облигаций. Но сейчас на рынке крайне мало размещений длинных бумаг. Возможно, ситуация изменится в следующем году. Пока же можно ещё рассмотреть флоутеры (облигации с переменной ставкой). Сейчас там доходность близка к 14,5–14,7%, а после повышения ставки, скорее всего, будет в районе 16%, — добавил Алексей Корнев.

Михаил Зельцер отметил, что ОФЗ с начала декабря сильно упали в цене. Индекс гособлигаций RGBI лишился большей части завоеваний ноября, а ведь в моменте котировки бумаг вдруг стали выше уровней, что были ещё при ставке ЦБ 12%. Но инфляция ускорилась, фокус рынка сместился в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, и ОФЗ просели.

Аналитик считает, что после состоявшейся волны распродаж ОФЗ доходности бумаг могут прекратить рост, если на рынке повысятся ожидания окончания цикла ЦБ. Тем самым подешевевшие облигации выглядят интересными для покупки.

— Акции на рост ставки реагируют в целом негативно, поскольку это означает рост долговой нагрузки корпораций. Но есть и другие факторы влияния на курс бумаг — динамика валют и сырьевого рынка, дивиденды. В общем, и к такой ставке рынок привыкнет, а участники в цену акций вскоре начнут закладывать монетарное потепление. Следуя стратегии "покупай на ожиданиях, а продавай по факту", покупки подешевевших в последнее время акций выглядят привлекательными, — добавил Михаил Зельцер.

Авторы Нина Важдаева