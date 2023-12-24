Набиуллина пожалела о "запоздалом" запуске цикла повышения ключевой ставки ЦБ
Набиуллина: ЦБ нужно было начать увеличение ключевой ставки ещё весной 2023 года
ЦБ следовало начать увеличивать ключевую ставку ещё весной 2023 года. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Весеннюю денежно-кредитную политику ЦБ она считает слишком мягкой, с учётом роста цен, который уже тогда набрал высокий темп. Председатель Центробанка добавила, что снижение ставки начнётся, когда на замедление инфляции будут указывать не "разовые факторы", а большой набор показателей, таких как базовая инфляция, скорость роста цен на товары и услуги, которые в меньшей степени зависят от изменений курса рубля.
"Нужно будет для этого два или три месяца или больше — это зависит от того, насколько широкий круг показателей, которые характеризуют устойчивую инфляцию, снижается", — подытожила Набиуллина.
Ранее Набиуллина заявляла, что Банк России близок к завершению цикла повышения ключевой ставки, однако дальнейшие решения будут зависеть от поступающих данных. 15 декабря Банк России повысил ключевую ставку до 16%. Такое решение в регуляторе объяснили тем, что инфляционное давление остаётся высоким, годовая инфляция ожидается в диапазоне 7,0–7,5%. При этом рост ВВП, по оценкам ЦБ, превысит 3%.
ТАСС / Сергей Фадеичев