Набиуллина пожалела о "запоздалом" запуске цикла повышения ключевой ставки ЦБ

ЦБ следовало начать увеличивать ключевую ставку ещё весной 2023 года. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Весеннюю денежно-кредитную политику ЦБ она считает слишком мягкой, с учётом роста цен, который уже тогда набрал высокий темп. Председатель Центробанка добавила, что снижение ставки начнётся, когда на замедление инфляции будут указывать не "разовые факторы", а большой набор показателей, таких как базовая инфляция, скорость роста цен на товары и услуги, которые в меньшей степени зависят от изменений курса рубля.