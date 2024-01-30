МВФ снова улучшил прогноз по росту российской экономики

Международный валютный фонд улучшил свой прогноз по темпам роста российской экономики. В докладе МВФ говорится, что ВВП страны может увеличиться на 2,6% в 2024 году и на 1,1% в 2025-м.

Так, МВФ на 1,5% улучшил свой октябрьский прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год, а также улучшил на 0,1% прогноз на 2025 год.