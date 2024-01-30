МВФ снова улучшил прогноз по росту российской экономики
МВФ ожидает роста ВВП России на 2,6% в 2024 году
Международный валютный фонд улучшил свой прогноз по темпам роста российской экономики. В докладе МВФ говорится, что ВВП страны может увеличиться на 2,6% в 2024 году и на 1,1% в 2025-м.
Так, МВФ на 1,5% улучшил свой октябрьский прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год, а также улучшил на 0,1% прогноз на 2025 год.
А в 2023 году Международный валютный фонд улучшал свой прогноз по росту российской экономики до 1,5%. Как говорилось в докладе МВФ, такая оценка отражает "сильные результаты в первом полугодии, обусловленные крупными налогово-бюджетными стимулами". При этом, по данным главы Минфина Антона Силуанова, ВВП России по итогам 2023 года показал рост 3,5%.
Shutterstock