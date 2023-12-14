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13 декабря, 23:57

Силуанов раскрыл, насколько вырастет ВВП России по итогам 2023 года

Глава Минфина Силуанов: ВВП России по итогам 2023 года покажет рост 3,5%

Экономические шаги последних лет поставили Россию на "правильный путь", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Верно расставленные приоритеты привели к положительной динамике ключевых показателей, рассказал он журналисту "Известий".

По словам главы ведомства, российские власти сделали ставку на поддержку людей. Наибольшего внимания заслужили отрасли, обеспечивающие технологическую независимость державы и занятость её граждан.

"Это сработало: в 2023 году рост ВВП будет 3,5%, в следующем — также положительные тренды", — поделился Силуанов.

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Ранее экономическими прогнозами поделилась и Федеральная резервная система США. В ФРС подчеркнули, что рост ВВП страны достигнет показателя 1,9% лишь к 2026 году.

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Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Илья Пушкарев
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