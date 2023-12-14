Силуанов раскрыл, насколько вырастет ВВП России по итогам 2023 года

Экономические шаги последних лет поставили Россию на "правильный путь", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Верно расставленные приоритеты привели к положительной динамике ключевых показателей, рассказал он журналисту "Известий".

По словам главы ведомства, российские власти сделали ставку на поддержку людей. Наибольшего внимания заслужили отрасли, обеспечивающие технологическую независимость державы и занятость её граждан.

"Это сработало: в 2023 году рост ВВП будет 3,5%, в следующем — также положительные тренды", — поделился Силуанов.