Силуанов раскрыл, насколько вырастет ВВП России по итогам 2023 года
Глава Минфина Силуанов: ВВП России по итогам 2023 года покажет рост 3,5%
Экономические шаги последних лет поставили Россию на "правильный путь", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Верно расставленные приоритеты привели к положительной динамике ключевых показателей, рассказал он журналисту "Известий".
По словам главы ведомства, российские власти сделали ставку на поддержку людей. Наибольшего внимания заслужили отрасли, обеспечивающие технологическую независимость державы и занятость её граждан.
"Это сработало: в 2023 году рост ВВП будет 3,5%, в следующем — также положительные тренды", — поделился Силуанов.
Ранее экономическими прогнозами поделилась и Федеральная резервная система США. В ФРС подчеркнули, что рост ВВП страны достигнет показателя 1,9% лишь к 2026 году.
Агентство "Москва" / Андрей Никеричев