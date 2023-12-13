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13 декабря, 20:14

ФРС США сохранила базовую ставку для достижения двухпроцентной инфляции

Федеральная резервная система США утвердила новую базовую ставку по завершении двухдневного заседания. Показатель был сохранён на уровне 5,25–5,5% годовых, который удерживается с июля текущего года. Об этом говорится на сайте регулятора.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки", — указано в сообщении.

Согласно оценкам ФРС, инфляция придёт к заветным 2% лишь в 2026 году. К этому времени уровень безработицы в стране поднимется с 3,8% до 4,1%, а рост ВВП достигнет показателя 1,9%.

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Серьёзный скачок инфляции тем временем предвидится в Аргентине. По словам новоиспечённого президента страны Хавьера Милея, существует риск повышения показателя до 15 000%.

Обложка ©

Flickr / Carlos Maycotte Castañeda

Илья Пушкарев
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