"Заложенная бомба": Вступивший в должность президент Аргентины запугал жителей пятизначной инфляцией
Милей предупредил, что в Аргентине есть риск роста инфляции до 15 000% в год
Властям Аргентины придётся разобраться с тем, чтобы избежать гиперинфляции, темпы которой могут составить 15 000% в год. Такое заявление сделал новый президент страны Хавьер Милей, который вступил в должность в воскресенье, 10 декабря.
Новый президент Аргентины Хавьер Милей выступает с речью перед зданием парламента. Видео © T13 En Vivo
"Нам оставили заложенную бомбу в виде инфляции на уровне 15 000% в год. Мы приложим все усилия, чтобы справиться с этим", — сказал он со ступеней Конгресса перед находящимися на площади людьми, назвав ситуацию критической.
По словам Милея, его администрация получила от уходящего правительства "худшее наследие в истории". Политик выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить центральный банк для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает перехода на американский доллар.
Напомним, что Милей одержал победу в гонке за президентское кресло 19 ноября. Уже на следующий день он сделал первое заявление после объявления итогов голосования. Так, политик назвал ситуацию в стране критической, пообещав исправить положение. Новоизбранный лидер Аргентины является ярым противником вступления в БРИКС и выступает за минимизацию контактов страны с Россией и Китаем в пользу сотрудничества с США. 10 декабря Милей принёс присягу и вступил в должность президента Аргентины.
Getty Images / Tomas Cuesta