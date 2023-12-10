"Заложенная бомба": Вступивший в должность президент Аргентины запугал жителей пятизначной инфляцией

Властям Аргентины придётся разобраться с тем, чтобы избежать гиперинфляции, темпы которой могут составить 15 000% в год. Такое заявление сделал новый президент страны Хавьер Милей, который вступил в должность в воскресенье, 10 декабря.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей выступает с речью перед зданием парламента. Видео © T13 En Vivo

"Нам оставили заложенную бомбу в виде инфляции на уровне 15 000% в год. Мы приложим все усилия, чтобы справиться с этим", — сказал он со ступеней Конгресса перед находящимися на площади людьми, назвав ситуацию критической.