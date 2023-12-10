Хавьер Милей принёс присягу и вступил в должность президента Аргентины

Либертарианец Хавьер Милей принёс присягу в качестве президента Аргентины. Торжественная церемония прошла в здании Конгресса в Буэнос-Айресе. После присяги уходящий глава государства — Альберто Фернандес вручил Милею президентскую ленту и жезл.

В ближайшие минуты новоиспечённый аргентинский лидер выйдет на лестницу Конгресса, чтобы выступить с первой речью в качестве главы государства перед собравшимися на площади людьми. На инаугурации, напомним, присутствовал Владимир Зеленский. По пути в Аргентину он также посетил Кабо-Верде. Там Зеленский встретился с главой местного кабинета министров Жозе Улиссешем Коррейей и Cилвой.