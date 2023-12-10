Хавьер Милей принёс присягу и вступил в должность президента Аргентины
Новый президент Аргентины Хавьер Милей и бывший лидер страны Альберто Фернандес. Обложка © Getty Images / Tomas Cuesta
Либертарианец Хавьер Милей принёс присягу в качестве президента Аргентины. Торжественная церемония прошла в здании Конгресса в Буэнос-Айресе. После присяги уходящий глава государства — Альберто Фернандес вручил Милею президентскую ленту и жезл.
В ближайшие минуты новоиспечённый аргентинский лидер выйдет на лестницу Конгресса, чтобы выступить с первой речью в качестве главы государства перед собравшимися на площади людьми. На инаугурации, напомним, присутствовал Владимир Зеленский. По пути в Аргентину он также посетил Кабо-Верде. Там Зеленский встретился с главой местного кабинета министров Жозе Улиссешем Коррейей и Cилвой.
Напомним, что Милей одержал победу в гонке за президентское кресло 19 ноября. Уже на следующий день он сделал первое заявление после объявления итогов голосования. Так, Милей назвал ситуацию в стране "критической", пообещав исправить положение. А 23 ноября стало известно о том, что аргентинский лидер предложил Зеленскому провести в южноамериканской стране конференцию, посвящённую урегулированию конфликта на Украине.