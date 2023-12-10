Зеленский направился на инаугурацию нового президента Аргентины через Кабо-Верде

Владимир Зеленский направился в Буэнос-Айрес, где 10 декабря состоится инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея. Информация об этом появилась в его телеграм-канале.

Зеленский заявил, что по пути в южноамериканскую страну он посетил Кабо-Верде. Там он встретился с главой местного кабинета министров Жозе Улиссешом Коррейей и Cилвой. В сообщении говорится, что это первая в истории встреча между представителями Праи и Киева.