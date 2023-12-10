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10 декабря, 00:40

Зеленский направился на инаугурацию нового президента Аргентины через Кабо-Верде

Зеленский отправился в Аргентину на инаугурацию нового президента Милея

<p>Владимир Зеленский и премьер Кабо-Верде Жозе Улиссеш Коррейя и Cилва. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/8874" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zelenskiy / Official </a></p>

Владимир Зеленский и премьер Кабо-Верде Жозе Улиссеш Коррейя и Cилва. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский направился в Буэнос-Айрес, где 10 декабря состоится инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея. Информация об этом появилась в его телеграм-канале.

Зеленский заявил, что по пути в южноамериканскую страну он посетил Кабо-Верде. Там он встретился с главой местного кабинета министров Жозе Улиссешом Коррейей и Cилвой. В сообщении говорится, что это первая в истории встреча между представителями Праи и Киева.

Зеленский подчеркнул, что голос этого африканского государства помогает киевскому режиму на полях ООН. В частности, Кабо-Верде поддерживает важные для Украины резолюции. Он также поблагодарил Жозе Улиссеша Коррейю и Cилву за поддержку продовольственной программы Grain from Ukraine.

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Напомним, что Милей одержал победу в гонке за президентское кресло 19 ноября. Уже на следующий день он сделал первое заявление после объявления итогов голосования. Так, президент Аргентины назвал ситуацию в стране "критической", пообещав исправить положение. А 23 ноября стало известно о том, что аргентинский лидер предложил Зеленскому провести в южноамериканской стране конференцию, посвящённую урегулированию конфликта на Украине.

Алексей Соловьёв
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