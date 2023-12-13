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Нацбанк Украины повысил курс доллара до рекорда после визита Зеленского в США

Курс доллара на Украине впервые превысил 37 гривен

13 декабря, 17:06
<p>Курс доллара на Украине обновил исторический максимум. Обложка © Getty Images / Sergii Kharchenko</p>

Курс доллара на Украине обновил исторический максимум. Обложка © Getty Images / Sergii Kharchenko

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение поднять официальный курс доллара, который теперь перевалил за отметку в 37 гривен. Это стало рекордным значением на протяжении современной истории Украины.

Как следует из информации на сайте украинского банка, американская валюта на 14 декабря будет держаться на уровне 37,02 гривны, а евро в свою очередь имеет курс в 39,92 гривны. Сейчас на Украине допускают, что доллар вырастет до 40 гривен в ближайшие месяцы.

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Напомним, в октябре этого года на Украине сообщили о решении сделать курс гривны "управляемым и гибким". Так предполагалось решить проблему колебания валюты. При этом Нацбанк заверил, что постарается сократить "разницу между наличным и официальным курсами".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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