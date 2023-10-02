Нацбанк Украины объявил режим "управляемого гибкого" курса гривны с 3 октября

На Украине сообщили о решении сделать курс гривны "управляемым и гибким", тогда как после начала спецоперации его установили фиксированным. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины (НБУ).

"Управляемая гибкость курса отличается от режима плавающего курсообразования, который действовал на Украине до 24 февраля 2022 года. НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и оставаться ключевым игроком на нём", — говорится в тексте.

Банк возьмёт на себя роль активного участника торгов на межбанковском валютном рынке, что должно помочь решить проблему дефицита валюты. Однако курс гривны для операций с участием рядовых граждан продолжит устанавливаться на базе прежних правил. Нацбанк заверил, что постарается сократить "разницу между наличным и официальным курсами".