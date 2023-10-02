Нацбанк Украины объявил режим "управляемого гибкого" курса гривны с 3 октября
На Украине сообщили о решении сделать курс гривны "управляемым и гибким", тогда как после начала спецоперации его установили фиксированным. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины (НБУ).
"Управляемая гибкость курса отличается от режима плавающего курсообразования, который действовал на Украине до 24 февраля 2022 года. НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и оставаться ключевым игроком на нём", — говорится в тексте.
Банк возьмёт на себя роль активного участника торгов на межбанковском валютном рынке, что должно помочь решить проблему дефицита валюты. Однако курс гривны для операций с участием рядовых граждан продолжит устанавливаться на базе прежних правил. Нацбанк заверил, что постарается сократить "разницу между наличным и официальным курсами".
Ранее Национальный банк Украины показал фото новых монет, на которых изображён борщ как культурное достояние страны. Тираж новинки — 2500 штук. Монеты номиналом 10 и 5 гривен ввели в обращение 1 октября.
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