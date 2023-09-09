"Дефолтная экономика": Эксперт оценил шансы Украины пережить новый коммунальный коллапс

Коммунальные проблемы типичны для Украины, и риск коллапса в этой стране возникает каждый год. Такое мнение выразил политолог и эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

По его словам, коммунальный коллапс на Украине происходит ежегодно с наступлением осенне-зимнего холодного сезона, причём наступал он и до специальной военной операции, однако после неё усугубился. Экономика Украины стала абсолютно зависимой и фактически дефолтной после политического отказа от закупки российского газа, указал эксперт. При этом, считает Скориков, здесь речь идёт скорее об экономии, а не о полном крахе коммунальной системы Незалежной. Специалист добавил, что в стране скоро начнутся веерные отключения воды, света и отопления, однако эту зиму Украина пережить сможет благодаря спонсорам.

"Их спонсоры-благодетели очень оперативно поставили им мобильные газотурбинные электростанции и десятки тысяч генераторов, сам газ и другое топливо. В целом поддержали экономику Украины. Самостоятельно она, конечно, не справилась бы с такими потрясениями", — объяснил политолог в беседе с радио "Комсомольская правда".

Эксперт обратил внимание на то, что такая помощь не касается напрямую домохозяйств и сёл. Дело в том, что в приоритете у западных стран предприятия и объекты критической инфраструктуры, которые должны работать при любых чрезвычайных ситуациях. Поэтому украинцы всё же столкнутся с неудобствами, когда наступят морозы.