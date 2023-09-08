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8 сентября, 02:55
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Украинцам посоветовали запасаться тёплой одеждой из-за коммунального коллапса

"Страна.ua": Украина оказалась на пороге коммунального коллапса

Массовое отключение горячей воды во многих областях Украины на фоне проблем с газом говорит о скором наступлении в стране коммунального коллапса. Тревожный сценарий в интервью изданию "Страна.ua" предрекли эксперты Незалежной.

По словам директора Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, перебои с водоснабжением — это лишь "первый звоночек". Аналогичного мнения придерживается и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он уверен, что с приближением холодного времени года проблемы только усилятся.

"Если текущее состояние дел сохранится, с наступлением холодов будет только хуже. Не зря на местах уже готовят население к длительным отключениям. Могу только посоветовать украинцам запасаться генераторами, бесперебойниками и тёплой одеждой", — сообщил Попенко.

По информации издания "Страна.ua", проблемы с голубым топливом возникли у теплоснабжающих предприятий из-за деструктивных действий украинской компании "Нафтогаз трейдинг". Газовики попросту перекрыли доступ к энергоресурсу, и разогревать воду стало нечем.

На Украине рассказали о заполненности газовых хранилищ перед зимним сезоном

На Украине рассказали о заполненности газовых хранилищ перед зимним сезоном

Между тем Австрия признала, что продолжает зависеть от импортируемого из России газа. Нарушение поставок голубого топлива приведёт к перебоям в снабжении граждан страны энергией.

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Freepik

Илья Пушкарев
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