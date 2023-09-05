В Австрии признали зависимость страны от российского газа

Закупать у России газ "неприятно с моральной точки зрения", но пока этого нельзя избежать. Об этом заявил в интервью телеканалу ORF канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Политический деятель сказал, что безопасность энергосбережения является приоритетом номер один. Он подчеркнул, что если нарушится эта система, то также будет зафиксирован сбой в производстве и снабжении людей энергией.

"Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность. И это моя обязанность как федерального канцлера", — констатировал политик.

Нехаммер рассказал журналистам, что Вена уже год, как ослабляет зависимость от российского газа, работая над расширением поставок через Германию и Италию. Также расторжение контрактов с Россией со стороны Австрии, по словам канцлера, обошлось бы в круглую сумму, так как с "Газпромом" заключены контракты на поставку газа в европейскую страну до 2040 года.