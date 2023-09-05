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5 сентября, 01:34

В Австрии признали зависимость страны от российского газа

Нехаммер заявил, что закупать газ у России "неприятно", но необходимо для Австрии

Закупать у России газ "неприятно с моральной точки зрения", но пока этого нельзя избежать. Об этом заявил в интервью телеканалу ORF канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Политический деятель сказал, что безопасность энергосбережения является приоритетом номер один. Он подчеркнул, что если нарушится эта система, то также будет зафиксирован сбой в производстве и снабжении людей энергией.

"Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность. И это моя обязанность как федерального канцлера", — констатировал политик.

Нехаммер рассказал журналистам, что Вена уже год, как ослабляет зависимость от российского газа, работая над расширением поставок через Германию и Италию. Также расторжение контрактов с Россией со стороны Австрии, по словам канцлера, обошлось бы в круглую сумму, так как с "Газпромом" заключены контракты на поставку газа в европейскую страну до 2040 года.

Бывшая глава МИД Австрии предрекла Европе проблемы с газом

Бывшая глава МИД Австрии предрекла Европе проблемы с газом

Ранее Лайф писал, что австрийская компания OMV продолжит закупать российский газ у "Газпрома" по долгосрочному контракту, несмотря на введённые санкции. Об этом заявил глава концерна Альфред Штерн.

Обложка ©

pixabay

Андрей Соловьёв
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