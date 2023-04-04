Бывшая глава МИД Австрии предрекла Европе проблемы с газом

Если Соединённые Штаты запретят экспорт сжиженного газа, импортёров в Евросоюзе ожидают большие трудности. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"Сланцевый бум был основан, в частности, на низких процентных ставках. Кредит, созданный для постоянного притока денег. Если США запретят экспорт СПГ для удержания цен на низком уровне, то всем этим новомодным импортёрам ЕС придётся принимать очень жёсткие решения", — написала она в "Твиттере".

Кнайсль отметила, что при отсутствии здравого смысла худшее для Брюсселя ещё впереди.