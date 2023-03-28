Американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что летом и осенью 2023 года Европу ждёт настоящая катастрофа. В связи с беспрецедентной инфляцией, отметил он, ситуация там отчаянная. Европейские страны после отказа от российского газа вынуждены пользоваться топливом, которое покупают дороже обычного в три-четыре раза.

"У них не будет достаточно газа, чтобы поддерживать жителей своих стран в тепле. Не только в Германии, но и в Западной Европе", — сказал Херш в интервью RT.

Возможности, существовавшие при закупке российского газа, ушли в прошлое. Журналист констатировал, что западные санкции не сработали против России: McDonalds ушёл, а гамбургеры в РФ продают по-прежнему, страна не умирает, люди там живут себе поживают. В итоге, как отметил Херш, ЕС сам испытает осенью катастрофу, а падёт она, по его мнению, на голову американского президента Джо Байдена.

"Он хотел гарантировать себе возможность переизбрания или повторного выдвижения [от Демократической партии]. Он потерпит крах", — считает Херш.