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27 марта, 21:54

Херш предрёк катастрофу ЕС осенью этого года

Журналист Херш: Лето и осень 2023 года обернутся для ЕС катастрофой

Американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что летом и осенью 2023 года Европу ждёт настоящая катастрофа. В связи с беспрецедентной инфляцией, отметил он, ситуация там отчаянная. Европейские страны после отказа от российского газа вынуждены пользоваться топливом, которое покупают дороже обычного в три-четыре раза.

"У них не будет достаточно газа, чтобы поддерживать жителей своих стран в тепле. Не только в Германии, но и в Западной Европе", — сказал Херш в интервью RT.

Возможности, существовавшие при закупке российского газа, ушли в прошлое. Журналист констатировал, что западные санкции не сработали против России: McDonalds ушёл, а гамбургеры в РФ продают по-прежнему, страна не умирает, люди там живут себе поживают. В итоге, как отметил Херш, ЕС сам испытает осенью катастрофу, а падёт она, по его мнению, на голову американского президента Джо Байдена.

"Он хотел гарантировать себе возможность переизбрания или повторного выдвижения [от Демократической партии]. Он потерпит крах", — считает Херш.

Германию назвали одной из самых пострадавших от кризиса

Германию назвали одной из самых пострадавших от кризиса

Как ранее писал Лайф, глава Еврокомиссии заявила, что летом в Европе счета выросли на 300% без газа из России. Фон дер Ляйен считает, что Россия якобы шантажировала Европу возможностью такого развития событий.

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Freepik

Арина Родионова
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