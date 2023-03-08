В Европе пожаловались на выросшие в три раза счета без российского газа

Летом прошлого года в Европе счета за газ и электричество выросли на 300% из-за сокращения поставок газа из России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Россия за восемь месяцев сократила на 80% поставки газа в Европу, и прошлым летом цены на энергоносители в Европе взлетели до небес, а наши счета за электроэнергию и газ выросли на 300%", — сказала она во время выступления в канадском парламенте.

Фон дер Ляйен считает, что Россия якобы шантажировала Европу этим. Власти ЕС же смогли "заменить российский газ большим количеством импорта от надёжных поставщиков". В числе таких она назвала и Канаду. Также, по словам главы Еврокомиссии, европейцы смогли сократить потребление топлива на 20%.