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8 марта, 00:55

В Европе пожаловались на выросшие в три раза счета без российского газа

Глава Еврокомиссии: В Европе летом счета выросли на 300% без газа из России

Летом прошлого года в Европе счета за газ и электричество выросли на 300% из-за сокращения поставок газа из России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Россия за восемь месяцев сократила на 80% поставки газа в Европу, и прошлым летом цены на энергоносители в Европе взлетели до небес, а наши счета за электроэнергию и газ выросли на 300%", — сказала она во время выступления в канадском парламенте.

Фон дер Ляйен считает, что Россия якобы шантажировала Европу этим. Власти ЕС же смогли "заменить российский газ большим количеством импорта от надёжных поставщиков". В числе таких она назвала и Канаду. Также, по словам главы Еврокомиссии, европейцы смогли сократить потребление топлива на 20%.

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Flickr / finnishgovernment

Андрей Григорьев
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