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9 июля, 07:10

В Австрии заявили, что будут и дальше закупать газ у России

FT: Австрийская OMV продолжит закупать газ у "Газпрома", несмотря на санкции

Австрийская компания OMV продолжит закупать российский газ у "Газпрома" по долгосрочному контракту, несмотря на введённые санкции. Об этом заявил глава концерна Альфред Штерн.

"До тех пор, пока "Газпром" будет поставлять, мы продолжим получать эти объёмы от "Газпрома", — приводит его слова британская газета Financial Times.

Штерн пояснил, что нефтегазовый концерн может закупать топливо из любого юридически приемлемого источника, отметив, что устранение одного из них приведёт к увеличению цен. Он также добавил, что в настоящее время OMV продолжает работать над диверсификацией поставок газа. Так, например, компания взаимодействует с крупнейшим в Румынии производителем природного газа Romgaz.

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Ещё в начале года в Австрии признали, что отказ от российского газа повлечёт за собой серьёзные последствия. Как заявлял экс-кандидат в президенты, политик и публицист Геральд Грош, такой шаг будет совершенно бессмысленным. Более того, по его словам, за это придётся заплатить местным жителям.

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ТАСС / imago images / Volker Preusser

Николь Вербер
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