В Австрии заявили, что будут и дальше закупать газ у России

Австрийская компания OMV продолжит закупать российский газ у "Газпрома" по долгосрочному контракту, несмотря на введённые санкции. Об этом заявил глава концерна Альфред Штерн.

"До тех пор, пока "Газпром" будет поставлять, мы продолжим получать эти объёмы от "Газпрома", — приводит его слова британская газета Financial Times.

Штерн пояснил, что нефтегазовый концерн может закупать топливо из любого юридически приемлемого источника, отметив, что устранение одного из них приведёт к увеличению цен. Он также добавил, что в настоящее время OMV продолжает работать над диверсификацией поставок газа. Так, например, компания взаимодействует с крупнейшим в Румынии производителем природного газа Romgaz.