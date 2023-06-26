Опасный поворот: Почему Австрия до сих пор не вступила в НАТО и может ли она это сделать из-за Украины Как и 70 лет назад, Вена упорно отказывается от членства в НАТО, несмотря на внешнее давление. После 2022-го вопрос приобрёл особенную остроту. С помощью политологов Лайф прояснил все нюансы. 25 июня, 23:40 Обложка © Getty Images / Omar Havana

По состоянию на 2023 год в состав Североатлантического альянса входит 31 страна. Казалось бы, одной страной больше, одной меньше. Тем более когда на страну давит Запад, но у Австрии, по словам экспертов, свои резоны.

Может ли Австрия вступить в НАТО

Весной 2023-го читатели Exxpress жёстко ответили на статью одного из аналитиков Politico о том, что "Австрии давно пора вступить в НАТО". По словам австрийцев, нейтралитет был и останется "национальной фишкой", какое бы напряжение ни царило в мире.

С одной стороны, понятно, откуда растут ноги у таких заявлений. Под давлением НАТО рухнул финский нейтралитет 75-летней выдержки, и многим кажется, что этому примеру должны последовать и другие внеблоковые страны. Однако у Австрии свои мотивы и своя история.

— Военный нейтралитет Австрии установлен федеральным конституционным законом страны от 26 октября 1955 года в связи с подписанием 15 мая 1955 года СССР, США, Великобританией, Францией и Австрией Декларации о независимости Австрии. С тех пор её нейтралитет прочно закреплён в конституции, — отметил эксперт по внутренней и внешней политике Артём Ананьев.

До 1991 года этот факт никак не оспаривался благодаря существованию СССР, который всегда видел Австрию независимым, но нейтральным государством. К тому же её традиционно считали не виновником, а жертвой гитлеризма и не стали делить на Западную и Восточную.

По словам политолога и генерального директора Института коммуникационного менеджмента Вадима Сипрова, нейтралитет позволил Австрии вернуть сданные в ходе Второй мировой войны позиции.

— Он позволил частично вернуть исторически сложившийся, но утраченный в начале XX века статус ведущего европейского игрока: по крайней мере, в сегменте международной политики и в области культур, — отметил Вадим Сипров.

Австрийская гвардия, Вена, Австрия. Фото © Getty Images / Manfred Schmid

По его словам, проблема заключается в том, что сегодня политика нейтралитета вступает в конфликт с евроинтеграцией, поэтому страна ощущает определённое давление. Но слишком много стоит на кону.

Как Австрия связана с НАТО и ЕС

По словам Артёма Ананьева, Австрия находится в самом сердце Европы и окружена членами НАТО, не считая Швейцарию. После распада СССР это стало причиной некоторых перемен.

— Её воздушное пространство было задействовано для пролёта самолётов во время войны в Персидском заливе в 1991 году, а также во время операции НАТО против Сербии в 1999 году. Также в 1995 году страна присоединилась к программе НАТО "Партнёрство во имя мира", — продолжил Артём Ананьев.

К тому же Австрия с 1995 года состоит в Евросоюзе. Некоторые считают, что от вступления в НАТО её отделяет один шаг. Особенно остро встал вопрос после февраля 2022-го.

— С начала спецоперации на Украине военный нейтралитет Австрии, как и соседней с ней Швейцарии, проверяется на прочность и заметно деградирует, но благодаря не столько настроениям самих австрийцев, сколько извне, — объяснил Артём Ананьев.

Под давлением извне Австрия присоединилась к помощи Украине. Сначала стала поставлять гуманитарную помощь, потом список расширился.

— Под давлением НАТО Австрия даже согласилась поставить на Украину некоторые вооружения, правда, только нелетальные, — добавил эксперт.

Какой следующий шаг?

Как Австрия относится к России

По словам Вадима Сипрова, сегодня основная проблема состоит в том, до какой степени Австрия может поступиться своим нейтралитетом.

— Сейчас ÖVP (правящая Австрийская народная партия. — Прим. Лайфа) вынуждена вести двойственную политику на российском треке: с одной стороны, партия поддерживает антироссийские санкции и не препятствует откровенному разгулу русофобии в СМИ, с другой — выступает против введения газового эмбарго (около 80% газа австрийцы покупают у России. — Прим. Лайфа). В руководстве партии отдают себе отчёт, что российский газ — это одна из подпорок экономической стабильности страны, а Россия по-прежнему остаётся в числе крупных торговых партнёров Австрии, — уточнил Вадим Сипров.

По его словам, вопрос о нормализации политических отношений между Австрией и Россией может вернуться во внутриполитическую повестку ближе к парламентским выборам, которые пройдут осенью следующего года.

Это что касается власти. Общественное мнение там менее двусмысленно.

— По данным мартовского опроса социологического института INSA (ФРГ), 84% австрийцев высказываются за сохранение нейтралитета (и косвенно за сохранение сотрудничества с Россией. — Прим. Лайфа), — поделился Вадим Сипров.

84% австрийцев высказываются за сохранение нейтралитета. Фото © Shutterstock

По словам Артёма Ананьева, любая попытка изменения австрийской конституции в сторону отказа от военного нейтралитета будет означать грандиозный раскол во власти и обществе.

— А что такое народные бунты, австрийцам объяснять не нужно. Яркие примеры тому регулярно демонстрирует та же соседняя Франция, — напомнил Артём Ананьев.

Почему Австрия не хочет вступать в НАТО

По словам экспертов, для неё это просто невыгодно.

— Сохраняя нейтральный военный статус, Австрия получает гораздо больше выгод. Во-первых, не нужно тратить большие деньги за членство в НАТО, участие в дорогостоящих военных операциях и учениях блока. Экономия бюджетных средств на самом деле огромная, — подчеркнул Артём Ананьев.

По некоторым данным, оборонный бюджет Вены составляет сейчас всего 0,6% от ВВП. В случае объединения с НАТО эти затраты вырастут до 2%.

К тому же, как резюмирует Артём Ананьев, нейтральный статус формально даёт Австрии возможность предлагать себя как площадку для международных переговоров и миротворческих инициатив.

Если Вена соберётся вступить в НАТО, ей придётся пойти на многие издержки и риски с непрогнозируемыми для страны последствиями. Соответственно, можно полагать, что концепция нейтралитета там стоит на более прочных позициях, чем это было в той же Финляндии, которая 12 июня 2023 года завершила интеграцию в НАТО.

Авторы Евгений Жуков