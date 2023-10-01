Нацбанк Украины выпустил монеты с борщом номиналом 10 и 5 гривен
На Украине в обращение введены монеты, на которых изображён борщ как культурное достояние страны. Об этом сообщает Национальный банк Украины и публикует фото.
С одной стороны монет возле печи красуется женщина с овощами, которая готовит суп, на оборотной — тарелка с ярко-красным борщом. Автором стал художник Николай Кочубей. Тираж новинки — 2500 штук. Монеты номиналом 10 и 5 гривен ввели в обращение 1 октября. Они стали продолжением серии "Украинское наследие", приобрести их можно в интернет-магазине банка.
Напомним, в июле прошлого года борщ попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО как блюдо украинской кухни. Власти Незалежной делают особый акцент на том, что этот суп "принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России".