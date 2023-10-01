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1 октября, 16:55

Нацбанк Украины выпустил монеты с борщом номиналом 10 и 5 гривен

<p>Монеты с борщом. Фото © <a href="https://bank.gov.ua/ua/uah/numismatic-products/souvenier-coins?page=1&perPage=5&search=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89&nominal%5B%5D=10&from=29.09.2023&to=29.09.2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Национальный банк Украины</a></p>

Монеты с борщом. Фото © Национальный банк Украины

На Украине в обращение введены монеты, на которых изображён борщ как культурное достояние страны. Об этом сообщает Национальный банк Украины и публикует фото.

Монеты с борщом. Фото © Национальный банк Украины

Монеты с борщом. Фото © Национальный банк Украины

С одной стороны монет возле печи красуется женщина с овощами, которая готовит суп, на оборотной — тарелка с ярко-красным борщом. Автором стал художник Николай Кочубей. Тираж новинки — 2500 штук. Монеты номиналом 10 и 5 гривен ввели в обращение 1 октября. Они стали продолжением серии "Украинское наследие", приобрести их можно в интернет-магазине банка.

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Напомним, в июле прошлого года борщ попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО как блюдо украинской кухни. Власти Незалежной делают особый акцент на том, что этот суп "принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России".

Татьяна Миссуми
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