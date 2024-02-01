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1 февраля, 05:23

В Турции начали закрывать счета компаний из России, пишут СМИ

"Ведомости": Некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний

Ряд турецких банков пересмотрели свою политику относительно выходцев из России. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на финансовых консультантов и предпринимателей.

Так, некоторые организации начали закрывать счета российским компаниям. Кроме того, они повысили требования к физическим лицам из РФ, желающим, например, завести банковскую карту.

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Напомним, в декабре 2023 года Штаты пригрозили отключить от своей финансовой системы банки, которые продолжат работать с россиянами. Уже в январе появились первые сведения о результативности этих мер: помимо турецких китайские банки начали разрывать свои отношения с некоторым бизнесом из РФ.

Китайские банки стали отказываться от долларовых платежей с РФ
Китайские банки стали отказываться от долларовых платежей с РФ
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ТАСС / DPA / Jens Kalaene

Матвей Константинов
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