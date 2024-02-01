В Турции начали закрывать счета компаний из России, пишут СМИ
"Ведомости": Некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний
Ряд турецких банков пересмотрели свою политику относительно выходцев из России. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на финансовых консультантов и предпринимателей.
Так, некоторые организации начали закрывать счета российским компаниям. Кроме того, они повысили требования к физическим лицам из РФ, желающим, например, завести банковскую карту.
Напомним, в декабре 2023 года Штаты пригрозили отключить от своей финансовой системы банки, которые продолжат работать с россиянами. Уже в январе появились первые сведения о результативности этих мер: помимо турецких китайские банки начали разрывать свои отношения с некоторым бизнесом из РФ.
ТАСС / DPA / Jens Kalaene