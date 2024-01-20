Россиянам назвали шесть способов расплатиться за покупки в Турции в 2024 году

Россиянам доступно как минимум шесть способов оплатить покупки во время путешествия в Турцию. Удобнее всего обзавестись местной валютой — лирами, уверена специалист по эмиграции Оксана Никитина. Такие купюры принимаются повсеместно, приводит её слова РИАМО.

Если же обменять валюту не получилось, а на руках только рубли, отчаиваться не стоит, дополнила автор дзен-канала "Zametki турагента". Российские деньги тоже принимаются в некоторых магазинах, но не всегда охотно. Гораздо лучше дело обстоит с долларами — их местные продавцы любят больше, рассказала она.

Четвёртый и пятый способы связаны с использованием карт российских и местных банков. Многие финорганизации в Турции открывают счёт с минимальным набором документов и без наличия вида на жительство. Впрочем, подойдут и карты UnionPay отечественных банков, не находящихся под санкциями.

Завершает список приложение Letim, где оформляется виртуальная карта с лимитом 850 тысяч рублей. Платить за удобство придётся повышенными комиссиями и отсутствием возможности совершать онлайн-покупки.