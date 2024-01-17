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17 января, 06:23

СМИ узнали, почему турецкие банки не хотят работать с российскими

"Ъ": Турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими из-за страха санкций

Российско-турецкие торговые связи оказались под угрозой из-за нежелания Анкары сотрудничать с нашими банками. Они боятся, что в таком случае их вслед за Москвой ждёт введение санкций. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на представителей финансового рынка.

Речь идёт как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров. Однако есть и исключения, например, в отношении дочерних иностранных банков в России. Среди основных участников расчётов с Россией названы Nurol Bank и Emlak Bank. Корсчета российских банков в Турции были открыты в лирах, долларах и прочих валютах.

По данным источников, трудности начались уже давно, однако в конце прошлого года ситуация стала обостряться после указа президента США о вторичных санкциях. Белый дом тогда пригрозил банкам, которые продолжают сотрудничать с Москвой, предупредив о намерениях отключать их от своей финансовой системы.

"Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причём не только в Турции, но и, например, в Китае", — заявил один из собеседников российского издания.

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Ранее Лайф уже писал, что государственные банки КНР начали пересматривать свои отношения с российским бизнесом после давления со стороны Вашингтона. Они намерены проверить клиентов и отказаться от работы с подсанкционными лицами и предоставления услуг российской военной промышленности в любой валюте.

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Freepik

Николь Вербер
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