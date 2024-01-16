Китайские банки начали отказываться от клиентов из России после угроз США
Bloomberg: Банки КНР пересматривают отношения с бизнесом из РФ по требованию США
Государственные банки Китая начали пересматривать свои отношения с российским бизнесом после новых требований со стороны США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. К таким мерам перешли как минимум две финансовые организации.
Они проверят клиентов на связи с РФ, а также откажутся от работы с подсанкционными лицами и предоставления услуг российской военной промышленности в любой валюте. Ограничения коснутся выходцев из нашей страны и компаний, которые ведут там бизнес или поставляют критически важные товары через третьи страны.
Напомним, в декабре 2023 года Минфин и Государственный департамент США значительно расширил антироссийские санкции. В список попали более чем 200 компаний из разных стран, в том числе Китая, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Великобритании и Мальдив. Их обвиняют в поставках РФ продукции двойного назначения, которую можно использовать в военной промышленности. Позднее в Белом доме заявили, что Штаты будут отключать от своей финансовой системы все банки, которые продолжают сотрудничать с Россией.
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