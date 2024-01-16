Китайские банки начали отказываться от клиентов из России после угроз США

Государственные банки Китая начали пересматривать свои отношения с российским бизнесом после новых требований со стороны США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. К таким мерам перешли как минимум две финансовые организации.

Они проверят клиентов на связи с РФ, а также откажутся от работы с подсанкционными лицами и предоставления услуг российской военной промышленности в любой валюте. Ограничения коснутся выходцев из нашей страны и компаний, которые ведут там бизнес или поставляют критически важные товары через третьи страны.