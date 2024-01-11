Россиян обрадовали вестями о резком падении цен на отдых в Турции в 2024 году

В 2024 году стоимость туров в Турцию уменьшится на 15–30% по сравнению с 2023 годом, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян в беседе с РИАМО. По его словам, турецкие отельеры столкнулись со снижением спроса, поэтому вынуждены опустить цену.

"В 2023 году турецкие отельеры резко повысили цены на свои услуги, надеясь, что рекордно высокий спрос на отдых в Турции среди россиян сохранится, а они смогут на этом заработать. Но этого не произошло из-за ослабления рубля и усиления инфляции в России в 2023 году. В итоге местные отельеры осознали свою ошибку и теперь попытаются исправить положение, снизив стоимость туров", — объяснил глава ассоциации.

По словам Мурадяна, ослабление турецкой лиры, которое в последнее время достигло рекордных значений, не повлияет на стоимость отдыха в стране, так как туры продаются в евро. Он отметил, что такое колебание валюты скажется только на дополнительных тратах вне путёвки, связанных с посещением ресторанов и магазинов.

Эксперт отметил, что риском для туристов является не обесценение лиры, а гиперинфляция, которая также в последнее время наблюдается в Турции. По его мнению, она приводит к тому, что, в то время как услуги в евро защищены от нестабильности, стоимость услуг в лире достигает невероятных ценников.