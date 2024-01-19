Китайские банки стали отказываться от долларовых платежей с РФ
"Известия": Банки КНР перестали проводить с Россией платежи в долларах из-за США
После ужесточения антироссийских санкций со стороны США многие банки Китая отказались от долларовых платежей с Россией. Некоторые прекратили и корреспондентские отношения. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источники в отечественном бизнес-сообществе.
Новые ограничения объясняются тем, что китайские банки желают избежать вторичных санкций. Все платежи в долларах, невзирая на страну-получателя и отправителя, проводятся через корреспондентские счета в американских банках, поэтому их легко отследить.
"Китайские банки не отказались от работы с Россией. Наша компания регулярно платит в юанях за продукцию в Китае. Пока особых проблем нет. Однако все финорганизации сейчас начали проводить дополнительный комплаенс", — объяснил изданию член генерального совета "Деловой России", гендиректор АО "Первая группа" Алексей Порошин.
Ранее Лайф писал, что государственные банки Китая начали пересматривать свои отношения с российским бизнесом после новых требований со стороны США. Они проверят клиентов на связи с РФ, а также откажутся от работы с подсанкционными лицами и предоставления услуг российской военной промышленности в любой валюте.
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