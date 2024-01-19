Китайские банки стали отказываться от долларовых платежей с РФ

После ужесточения антироссийских санкций со стороны США многие банки Китая отказались от долларовых платежей с Россией. Некоторые прекратили и корреспондентские отношения. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источники в отечественном бизнес-сообществе.

Новые ограничения объясняются тем, что китайские банки желают избежать вторичных санкций. Все платежи в долларах, невзирая на страну-получателя и отправителя, проводятся через корреспондентские счета в американских банках, поэтому их легко отследить.

"Китайские банки не отказались от работы с Россией. Наша компания регулярно платит в юанях за продукцию в Китае. Пока особых проблем нет. Однако все финорганизации сейчас начали проводить дополнительный комплаенс", — объяснил изданию член генерального совета "Деловой России", гендиректор АО "Первая группа" Алексей Порошин.