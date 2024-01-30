"Появились риски": Набиуллина объяснила, почему всё больше стран ищут замену SWIFT

Использование прежней международной платёжной инфраструктуры чревато рисками, из-за которых во многих странах задумались над альтернативами SWIFT. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, её цитирует РИА "Новости".

"Появились риски использования устоявшейся международной платёжной инфраструктуры, и многие страны думают над альтернативными, собственными вариантами трансграничных механизмов платежей", — объяснила она.

Глава российского Центробанка отметила, что для бизнеса это представляет естественный интерес, в том числе развитие экономических, торговых и инвестиционных отношений. Более того, в то время как использование общепринятой ранее системы международных платежей становится всё более рискованным, предприниматели активно ищут для себя обходные пути.

Всего 10 лет назад SWIFT был главным международным средством обработки платежей, через которое проводились почти все банковские операции в мире. Ситуация изменилась в 2014 году, когда страны Запада впервые стали угрожать Российской Федерации отключением. Тогда в крупных странах начали думать о создании замены SWIFT. Так, в России создали Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а в Китае — Систему трансграничных межбанковских платежей (CIPS).