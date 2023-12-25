Набиуллина – о звании "разрушитель года": Есть искушение думать, что нам море по колено

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ей сложно комментировать присвоение ей статуса "разрушителя года" журналом Politico за противодействие санкциям. Она призналась в искушении считать, что экономика РФ "хорошо прошла 2022 год и теперь нам, что называется, море по колено".

"Мне тяжело комментировать [присвоение статуса], сложно. Я считаю, что Центральный банк вёл, ведёт и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики. Мы видим, что структурная перестройка экономики идёт достаточно быстро. И это прежде всего благодаря как раз рыночному характеру нашей экономики, бизнесу, который очень быстро адаптировался", — объяснила глава ЦБ в интервью РБК.

Несмотря на искушение думать, что Россия прошла 2022 год хорошо, и ей "море по колено", Набиуллина отметила необходимость быть готовым к дальнейшему усилению санкционного давления. Она обратила внимание на то, что в финансовом секторе у нас остаются проблемы, которые не до конца решены, в том числе трансграничные платежи. По словам главы ЦБ, острота этой проблемы чуть-чуть снизилась благодаря выстраиванию цепочек, которые постоянно меняются, но для многих предприятий она ещё остаётся нерешённой.

Набиуллина добавила, что вызовом остаётся поддерживать те же темпы развития инноваций и технологий. Вместе с тем она признала, что финансовый сектор России достаточно продвинутый по сравнению с другими странами, и многие за рубежом это сейчас понимают.