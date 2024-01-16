ЦБ: К российскому аналогу SWIFT подключились уже 20 стран

Двадцать стран подключились к Системе передачи финансовых сообщений Банка России, которая была разработана в качества аналога SWIFT. Об этом в ходе презентации на выставке-форуме "Россия" сообщил зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин.

"Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран", — сказал зампред ЦБ в рамках презентации.

Напомним, что Евросоюз начал отключать российские банки от SWIFT после начала специальной военной операции. На фоне этого в РФ создали аналог межбанковской системы — СПФС. Тогда к ней подключилось более пятидесяти иностранных организаций. Примечательно, что в сентябре прошлого года Запад начал уговаривать Россию переподключить Россельхозбанк к SWIFT через филиал в Люксембурге.