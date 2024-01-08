Россия и Иран полностью отказались от SWIFT в расчётах
ЦБ Ирана: Банки РФ и Ирана теперь могут проводить операции напрямую без SWIFT
Москва и Тегеран соединили свои системы финансового сообщения, благодаря чему банки РФ и Ирана могут проводить операции напрямую, без SWIFT. Об этом сообщил заместитель главы иранского Центробанка по международным вопросам Мохсен Карими.
"Мы соединили друг с другом системы передачи (финансовых. — Прим. Лайфа) сообщений двух стран. Это значит, что банкам двух стран больше не нужна Швейцария для связи друг с другом и коммерческие банки обоих государств могут устанавливать друг с другом посреднические отношения", — приводит его слова агентство Fars.
Карими добавил, что российская сторона может оплатить выставленный счёт в риалах через банки РФ в Иране. Экспортёры обоих государств могут проводить сделки в своих национальных валютах, отметил представитель Ирана.
Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз стал постепенно отключать российские банки от SWIFT. Вместе с тем в РФ была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС) — аналог SWIFT, к которому уже подключились многие отечественные банки.