Россия и Иран полностью отказались от SWIFT в расчётах

Москва и Тегеран соединили свои системы финансового сообщения, благодаря чему банки РФ и Ирана могут проводить операции напрямую, без SWIFT. Об этом сообщил заместитель главы иранского Центробанка по международным вопросам Мохсен Карими.

"Мы соединили друг с другом системы передачи (финансовых. — Прим. Лайфа) сообщений двух стран. Это значит, что банкам двух стран больше не нужна Швейцария для связи друг с другом и коммерческие банки обоих государств могут устанавливать друг с другом посреднические отношения", — приводит его слова агентство Fars.

Карими добавил, что российская сторона может оплатить выставленный счёт в риалах через банки РФ в Иране. Экспортёры обоих государств могут проводить сделки в своих национальных валютах, отметил представитель Ирана.