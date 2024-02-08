Путин по телефону поздравил Си Цзиньпина с наступающим китайским Новым годом

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер РФ поздравил коллегу с наступающим праздником весны (китайским Новым годом).

"Состоялся обстоятельный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином", — указано в сообщении по итогам беседы.

В Кремле отметили, что российский лидер тепло поздравил председателя КНР и дружественный китайский народ с наступающим праздником весны. Кроме того, главы государств подвели итоги развития всеобъемлющего партнёрства России и КНР, а также стратегического взаимодействия за последний период. В частности, товарооборот между странами преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордный показатель — 227,7 миллиарда долларов. И этот результат достигнут на год раньше того срока, который ставили лидеры государств.

В 2024 году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Лидеры РФ и КНР выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем продолжении сотрудничества по всем направлениям. Так, взаимодействие стран будет развиваться в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, спорте и сфере транспорта.

Помимо этого, Путин и Си Цзиньпин затронули международную повестку. Главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности тайваньский вопрос. Путин подтвердил принципиальную позицию по поддержке РФ политики "одного Китая".

Китайский Новый год (в дословном переводе праздник весны) наступит 10 февраля. С давних времён он является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Часто его ещё называют лунным Новым годом.