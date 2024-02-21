Прилетевшего в Казань на открытие "Игр будущего" Лукашенко встретили чак-чаком
Президента Белоруссии Александра Лукашенко встретили в Казани чак-чаком. Обложка © Telegram / Пул первого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Казань, где сегодня открываются "Игры будущего". Главу государства встретили чак-чаком. Фото публикует близкий к белорусском лидеру телеграм-канал "Пул первого".
Прибыв в столицу Татарстана, Лукашенко направился в Казанский кремль, где встретился с главой республики Рустамом Миннихановым. Там он расписался в книге почётных гостей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече в Казани. Фото © Telegram / Пул первого
Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" в концепции фиджитал по 21 инновационной дисциплине обещает стать самым необычным мероприятием 2024 года в России. В апреле 2023 года Владимир Путин торжественно дал старт обратному отсчёту до начала международных соревнований. В ноябре глава государства обратился к участникам мероприятия "100 дней до "Игр будущего". По словам президента, в нашей стране хорошо понимают ценность многообразия во всём, в том числе и в спорте. Путин отметил, что именно в спорте можно найти путь к укреплению взаимопонимания между странами и народами. "Игры будущего" пройдут с 21 февраля по 3 марта.