Прилетевшего в Казань на открытие "Игр будущего" Лукашенко встретили чак-чаком

Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" в концепции фиджитал по 21 инновационной дисциплине обещает стать самым необычным мероприятием 2024 года в России. В апреле 2023 года Владимир Путин торжественно дал старт обратному отсчёту до начала международных соревнований. В ноябре глава государства обратился к участникам мероприятия "100 дней до "Игр будущего". По словам президента, в нашей стране хорошо понимают ценность многообразия во всём, в том числе и в спорте. Путин отметил, что именно в спорте можно найти путь к укреплению взаимопонимания между странами и народами. "Игры будущего" пройдут с 21 февраля по 3 марта.