Путин назвал Игры будущего даром России мировой спортивной семье
Президент России Владимир Путин назвал международный турнир "Игры будущего" даром России мировой спортивной семье. Заявление главы государства прозвучало на церемонии открытия соревнований в концепции фиджитал в Казани.
Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия Игр будущего в Казани. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. Игры будущего — наш дар мировой спортивной семье", — подчеркнул Путин.
Напомним, сегодня, 21 февраля, Путин прилетел в Казань на открытие Игр будущего. Они продлятся до 3 марта 2024 года. Формат соревнований в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Состязания пройдут по 21 дисциплине, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все виды поддерживают концепцию объединения классического спорта, киберспорта и технологий.