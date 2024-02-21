Путин назвал Игры будущего даром России мировой спортивной семье

"Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. Игры будущего — наш дар мировой спортивной семье", — подчеркнул Путин.

Напомним, сегодня, 21 февраля, Путин прилетел в Казань на открытие Игр будущего. Они продлятся до 3 марта 2024 года. Формат соревнований в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Состязания пройдут по 21 дисциплине, которые разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все виды поддерживают концепцию объединения классического спорта, киберспорта и технологий.