Путин и зарубежные лидеры принимают участие в открытии Игр будущего в Казани
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин присутствует на торжественной церемонии открытия Игр будущего в Казани. Глава государства занял место в зрительном зале и сидит между гимнастом Никитой Нагорным и фигуристкой Камилой Валиевой. Также в зале находятся лидеры стран СНГ.
Путин на открытии Игр будущего в Казани. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, они разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию объединения классического спорта, киберспорта и технологий.
Российский гимн на открытии исполнил певец Дмитрий Билан.
Напомним, сегодня, 21 февраля, Путин прилетел в Казань на открытие Игр будущего. Они продлятся до 3 марта 2024 года. Формат соревнований в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ).