Путин и зарубежные лидеры принимают участие в открытии Игр будущего в Казани

Президент России Владимир Путин присутствует на торжественной церемонии открытия Игр будущего в Казани. Глава государства занял место в зрительном зале и сидит между гимнастом Никитой Нагорным и фигуристкой Камилой Валиевой. Также в зале находятся лидеры стран СНГ.

Путин на открытии Игр будущего в Казани. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, они разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию объединения классического спорта, киберспорта и технологий.

Российский гимн на открытии исполнил певец Дмитрий Билан.