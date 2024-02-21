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21 февраля, 16:50

Путин и зарубежные лидеры принимают участие в открытии Игр будущего в Казани

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин присутствует на торжественной церемонии открытия Игр будущего в Казани. Глава государства занял место в зрительном зале и сидит между гимнастом Никитой Нагорным и фигуристкой Камилой Валиевой. Также в зале находятся лидеры стран СНГ.

Путин на открытии Игр будущего в Казани. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Путин на открытии Игр будущего в Казани. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Программа соревнований включает в себя 21 дисциплину, они разбиты на пять вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Все дисциплины поддерживают концепцию объединения классического спорта, киберспорта и технологий.

Российский гимн на открытии исполнил певец Дмитрий Билан.

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Напомним, сегодня, 21 февраля, Путин прилетел в Казань на открытие Игр будущего. Они продлятся до 3 марта 2024 года. Формат соревнований в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта (ИИ).

Дарья Нарыкова
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