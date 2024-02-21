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21 февраля, 15:02

Путин поддержал идею Токаева провести следующие Игры будущего в Казахстане

Путин — на встрече с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Путин — на встрече с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею провести следующий Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" в Казахстане. Такое предложение озвучил лидер республики Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с российским коллегой в Казани.

"Супер", — лаконично отреагировал Путин на идею коллеги.

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Напомним, сегодня, 21 февраля, Путин работает в Казани. Лидер РФ уже посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, где поднялся в кабину модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М. Также глава государства встретился с главой Республики Сербской Милорадом Додиком. А вечером российский лидер даст старт турниру "Игры будущего".

Дарья Нарыкова
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