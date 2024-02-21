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21 февраля, 10:41

Путин поднялся в кабину самолёта ядерной триады

Путин в Казани поднялся в кабину стратегического ракетоносца Ту-160М

Президент России Владимир Путин Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова и поднялся в кабину одного из четырёх глубоко модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Этот самолёт может быть носителем ядерного оружия и является элементом так называемой ядерной триады России.

Президент РФ Владимир Путин поднялся в кабину самолёта Ту-160М, которы может быть носителем ядерного оружия. Видео © Life.ru

Глава государства провёл в кабине около 10 минут. Узнав, что у борта нет имени, Путин предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

"Человек, который много сделал для всей страны, для всей России", — высказался Путин о бывшем главе республики.

Самолёт Ту-160 разработан в ОКБ "Туполев" в 1970-х годах. Первый полёт совершил в 1981 году, а эксплуатироваться начал с 1987-го. В 2022 году в Казани совершил свой первый полёт модернизированный Ту-160М.

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбуновафилиал ПАО "Туполев" — одно из крупнейших предприятий авиапромышленности России. Основано в 1932 году.

Путин: Роль ядерной триады для стратегического баланса в мире выросла
Путин: Роль ядерной триады для стратегического баланса в мире выросла

Напомним, сегодня глава государства прибыл в Казань, где откроет "Игры будущего" и встретится с лидерами нескольких стран. Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" в концепции фиджитал по 21 инновационной дисциплине обещает стать самым необычным мероприятием 2024 года в России. Соревнования продлятся до 3 марта.

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Life.ru

Александр Юнашев
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