Путин поднялся в кабину самолёта ядерной триады

Президент России Владимир Путин Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова и поднялся в кабину одного из четырёх глубоко модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Этот самолёт может быть носителем ядерного оружия и является элементом так называемой ядерной триады России.

Президент РФ Владимир Путин поднялся в кабину самолёта Ту-160М, которы может быть носителем ядерного оружия. Видео © Life.ru

Глава государства провёл в кабине около 10 минут. Узнав, что у борта нет имени, Путин предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

"Человек, который много сделал для всей страны, для всей России", — высказался Путин о бывшем главе республики.

Самолёт Ту-160 разработан в ОКБ "Туполев" в 1970-х годах. Первый полёт совершил в 1981 году, а эксплуатироваться начал с 1987-го. В 2022 году в Казани совершил свой первый полёт модернизированный Ту-160М.

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО "Туполев" — одно из крупнейших предприятий авиапромышленности России. Основано в 1932 году.