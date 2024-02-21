Путин заявил, что спорт должен быть вне политики и призван объединять людей
Спорт должен быть вне политики и призван сближать людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.
"Я много раз подчёркивал и ещё раз хочу сказать: спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей", — указал российский лидер.
Путин дополнил, что на Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" приехали участники из более чем 100 стран мира.
Напомним, сегодня, 21 февраля, Путин работает в Казани. Лидер РФ уже посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, где поднялся в кабину модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М. Также лидер государства встретился с главой Республики Сербской Милорадом Додиком. А вечером Путин даст старт "Играм будущего".
Kremlin.ru