Путин заявил, что спорт должен быть вне политики и призван объединять людей

Спорт должен быть вне политики и призван сближать людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

"Я много раз подчёркивал и ещё раз хочу сказать: спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей", — указал российский лидер.