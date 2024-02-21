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21 февраля, 14:46

Путин заявил, что спорт должен быть вне политики и призван объединять людей

Спорт должен быть вне политики и призван сближать людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

"Я много раз подчёркивал и ещё раз хочу сказать: спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей", — указал российский лидер.

Путин дополнил, что на Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" приехали участники из более чем 100 стран мира.

Путин призвал навести порядок в спорте и сделать его доступным
Путин призвал навести порядок в спорте и сделать его доступным

Напомним, сегодня, 21 февраля, Путин работает в Казани. Лидер РФ уже посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, где поднялся в кабину модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М. Также лидер государства встретился с главой Республики Сербской Милорадом Додиком. А вечером Путин даст старт "Играм будущего".

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Kremlin.ru

Дарья Нарыкова
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