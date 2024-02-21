Путин в Казани встретился с главой Республики Сербской Додиком

"Мы вам благодарны за то, что вы поддерживаете регулярные отношения с Россией. Мы сотрудничаем по самым разным направлениям. И уверен, что и этот ваш визит пойдёт на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений", — сказал Путин в ходе встречи.