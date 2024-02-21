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Путин в Казани встретился с главой Республики Сербской Додиком

21 февраля, 12:41
Президент РФ Владимир Путин в Казани встретился с главой Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Фото © Life.ru / Павел Бранов

Президент РФ Владимир Путин в Казани встретился с главой Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Фото © Life.ru / Павел Бранов

Президент РФ Владимир Путин в Казани встретился с главой Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком.

"Мы вам благодарны за то, что вы поддерживаете регулярные отношения с Россией. Мы сотрудничаем по самым разным направлениям. И уверен, что и этот ваш визит пойдёт на пользу, мы сможем использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений",  сказал Путин в ходе встречи.

Додик в свою очередь добавил, что отношения между Республикой Сербской и Россией складываются позитивно, несмотря на сложную обстановку в мире.

Милорад Додик назвал Путина лучшим человеком, с которым он познакомился в политике
Милорад Додик назвал Путина лучшим человеком, с которым он познакомился в политике

Напомним, сегодня президент РФ работает в Казани. Он уже посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, где поднялся в кабину модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М. Также в планах Путина — переговоры с зарубежными лидерами, которые прибыли на открытие Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Один их них — Милорад Додик. В завершение Путин даст старт "Играм будущего".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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