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20 февраля, 03:12

Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Казань

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Обложка © ТАСС / ANDREJ CUKIC / EPA

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Обложка © ТАСС / ANDREJ CUKIC / EPA

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл в Казань с рабочим визитом. Об этом сообщает телеканал ATVBL.

В аэропорту его встретил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Айрат Шафигуллин. По прилёте высокого гостя ожидала торжественная церемония с традиционными обычаями: Додика поприветствовали с хлебом и солью девушки в национальных костюмах.

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Путин дал старт движению по скоростной трассе М12 "Восток" от Москвы до Казани

Ранее Додик назвал президента Владимира Путина лучшим человеком, с которым познакомился в политике. Глава Республики Сербской гордится тем, что может встречаться с президентом РФ несколько раз в год.

Оксана Попова
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