Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Казань

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл в Казань с рабочим визитом. Об этом сообщает телеканал ATVBL.

В аэропорту его встретил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Айрат Шафигуллин. По прилёте высокого гостя ожидала торжественная церемония с традиционными обычаями: Додика поприветствовали с хлебом и солью девушки в национальных костюмах.