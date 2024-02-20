Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Казань
Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Обложка © ТАСС / ANDREJ CUKIC / EPA
Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик прибыл в Казань с рабочим визитом. Об этом сообщает телеканал ATVBL.
В аэропорту его встретил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Айрат Шафигуллин. По прилёте высокого гостя ожидала торжественная церемония с традиционными обычаями: Додика поприветствовали с хлебом и солью девушки в национальных костюмах.
Ранее Додик назвал президента Владимира Путина лучшим человеком, с которым познакомился в политике. Глава Республики Сербской гордится тем, что может встречаться с президентом РФ несколько раз в год.