Российский лидер Владимир Путин дал старт движению по скоростной автомагистрали М-12 "Восток" до Казани. Федеральная трасса, являющаяся частью транспортного маршрута "Россия", проходит через Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также по территории Чувашии и Татарстана.

Путин дал старт движению по скоростной трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани. Видео © LIFE

"Сегодня делаем важный шаг в развитии трассы М-12. Эту магистраль мы открывали поэтапно. Теперь готова вся современная скоростная трасса между Москвой и Казанью — крупнейшими туристическими и экономическими центрами", — отметил Путин, добавив, что стройка была завершена с опережением графика — за три года.

Глава государства поблагодарил инженеров, проектировщиков и всех других специалистов за высокий темп работы. Путин подчеркнул, что за такой короткий срок инфраструктурные проекты подобного масштаба в России ещё никогда не реализовывались. По словам президента, это отличный пример и хороший ориентир на будущее. Обращаясь к участникам первого автопробега по новой трассе, Путин отметил, что завидует им и сам ждёт, когда сможет проехать по этой дороге, так как это "особое ощущение".

"Когда-то в известном произведении автопробегом ударяли по разгильдяйству и бездорожью, а тут отмечаем качество современной трассы", — пошутил президент.

Дорога от Москвы до Казани при скорости 110 километров в час займёт 6,5 часа, что в два раза быстрее чем прежде, и к тому же безопаснее. При этом через каждые 50 километров находятся многофункциональные зоны, в 2024 году их должно стать 32.