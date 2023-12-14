В "Автодоре" озвучили стоимость проезда по трассе от Москвы до Казани

Ранее в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина житель Москвы задал ему вопрос о стоимости проезда по вышеназванной трассе. По словам мужчины, она может составлять почти шесть тысяч рублей. Глава государства ответил, что водители должны платить в районе 4–4,5 тысячи рублей, и пообещал проверить тарифы. Лайф также писал, что в 2021 году в ходе Послания Федеральному собранию Путин дал поручение продлить до Екатеринбурга скоростную трассу М12, соединяющую Москву и Казань. Кроме того, он указал региональным властям на необходимость строительства местных дорог, которые будут связаны с магистралью.