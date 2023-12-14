В "Автодоре" озвучили стоимость проезда по трассе от Москвы до Казани
"Автодор": Стоимость проезда по М12 от Москвы до Казани составит 4481 рубль
Стоимость проезда по открытым ранее участкам платной трассы М12 от Москвы до Казани останется без изменений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на "Автодор".
"Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4481 рубль", — рассказали в компании.
Ранее в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина житель Москвы задал ему вопрос о стоимости проезда по вышеназванной трассе. По словам мужчины, она может составлять почти шесть тысяч рублей. Глава государства ответил, что водители должны платить в районе 4–4,5 тысячи рублей, и пообещал проверить тарифы. Лайф также писал, что в 2021 году в ходе Послания Федеральному собранию Путин дал поручение продлить до Екатеринбурга скоростную трассу М12, соединяющую Москву и Казань. Кроме того, он указал региональным властям на необходимость строительства местных дорог, которые будут связаны с магистралью.
Напомним, сегодня Владимир Путин провёл большую совмещённую прямую линию и пресс-конференцию. На протяжении более чем четырёх часов глава государства отвечал на десятки важных и острых вопросов. В частности, он пообещал разобраться с ценами на яйца, отметил рекордный урожай по итогам 2023 года и выразил уверенность в Победе России в спецоперации. Лайф писал о других важных тезисах российского лидера.
ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин