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14 декабря, 13:15

Путин: Россия в 2023 году соберёт один из рекордных урожаев зерна

Россия по итогам 2023 года соберёт один из рекордных урожаев зерна. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

"У нас опять один из рекордных урожаев. 150 с лишним миллионов тонн зерна. Правда, это общее количество. В очищенном виде это будет где-то 146 с лишним миллионов тонн", — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что в это число входит урожай из новых регионов, где будет произведено пять-шесть миллионов тонн зерна. Результат очень хороший, подчеркнул Путин.

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Ранее Владимир Путин извинился за рост цен на яйца в России и пообещал решить эту проблему. По его словам, уже сейчас появились новые поставщики данного продукта.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Матвей Константинов
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