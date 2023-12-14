Путин: Россия в 2023 году соберёт один из рекордных урожаев зерна

Россия по итогам 2023 года соберёт один из рекордных урожаев зерна. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

"У нас опять один из рекордных урожаев. 150 с лишним миллионов тонн зерна. Правда, это общее количество. В очищенном виде это будет где-то 146 с лишним миллионов тонн", — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что в это число входит урожай из новых регионов, где будет произведено пять-шесть миллионов тонн зерна. Результат очень хороший, подчеркнул Путин.