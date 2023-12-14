Путин рассказал о планах по строительству высокоскоростных магистралей на юге России

Высокоскоростные магистрали могут появиться не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но и в направлении юга. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

"Первый этап — это Москва – Петербург, а потом и на юг возможно развитие, даже не только возможно, мы думаем об этом", — сказал глава государства.

По его словам, сейчас самое главное — это создать эффективную и дееспособную структуру, которая этим занималась и сделала хороший бизнес-план, модель развития.