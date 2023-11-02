Трассу М12 "Восток" продлят дальше Казани
Правительство приняло решение продлить трассу М12 "Восток" до Тюмени
Скоростную платную автомобильную дорогу М12 от Москвы до Казани решили продлить до Тюмени. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
"Строящаяся автотрасса М12 будет продлена до Тюмени и переименована в М12 "Восток". Постановление, закрепляющее эти изменения в перечне автодорог федерального значения, подписал Михаил Мишустин, — указано в сообщении.
Отныне в официальных документах маршрут должен излагаться в новой редакции Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, добавили в кабмине. Ранее такое название носила скоростная трасса от Москвы до Казани.
Как пояснили в правительстве, официальный маршрут автодороги М12 теперь будет выглядеть так: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. К трассе также присоединят участок дороги М7 "Волга" Казань – Дюртюли. Кроме того, будут присоединены строящиеся участки дорог Р242 от Перми до Екатеринбурга и Р351 от Екатеринбурга до Тюмени.
Уточняется, что реконструкцию дороги планируют завершить в 2024 году.
Ранее Лайф писал, что 8 сентября запустили сразу несколько участков строящейся автомагистрали М12 "Восток" общей протяжённостью более трёхсот километров. Теперь из Москвы в Арзамас можно доехать по современной скоростной трассе.
ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин