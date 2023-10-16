Путин остался доволен хорошими темпами строительства дорог в России

В России в текущем году построено и отремонтировано более 10 тысяч километров дорог, включая свыше двух тысяч федеральных трасс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на церемонии открытия новых дорожных объектов в пяти российских регионах. Он положительно оценил темпы строительства дорог в стране.

Путин принял участие в церемонии открытия дорожных объектов. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Всего в 2023 году будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тысячи километров дорог. Темпы хорошие", — отметил глава государства.

Президент напомнил, что в 2022 году в общей сложности было построено 29 тысяч километров. Так, в понедельник дорожные объекты были введены в эксплуатацию в Донецкой Народной Республике, Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской и Ленинградской областях.