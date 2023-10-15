Политолог отметила вклад работников дорожного хозяйства в крупные транспортные проекты РФ

В России по поручению президента РФ Владимира Путина проводится значимая программа совершенствования транспортных систем, которая включает в себя масштабное дорожное строительство. Эта мера представляет гораздо большую значимость для развития государства, чем может показаться на первый взгляд, отметила в комментарии Лайфу, посвящённом Дню работников дорожного хозяйства, политолог, член экспертного клуба "Дигория" Анастасия Ткаченко.

"Действительно, строительство путей сообщения высокого класса помогает соединить ключевые точки необъятной российской территории. Развитая коммуникация между регионами становится почвой для комфортного сотрудничества, которое является основой развития экономики: улучшается логистика перевозок, обороноспособность, увеличивается количество маршрутов для передвижения пассажиров и развивается туризм", — пояснила Ткаченко.

По её словам, сейчас в России реализуется множество проектов в транспортной сфере, которые известны по всей стране. Например, Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга, Крымский мост через Керченский пролив, соединивший полуостров Крым с Краснодарским краем. Такого успеха нельзя было бы добиться без усилия специалистов дорожного хозяйства, указала политолог.

Ткаченко добавила, что в настоящий момент перед Россией встают новые задачи: повышение уровня престижа работы в сфере дорожного хозяйства, открытие профильных образовательных организаций, увеличение бюджетных мест. Ведь именно благодаря профессионализму большого количества трудящихся от ремонтного персонала до инженеров развивается российская транспортная инфраструктура, подчеркнула собеседница Лайфа.

Ранее в Грозном в преддверии Дня работников дорожного хозяйства открылась Всероссийская выставка-форум "Дорога-2023". Она объединяет не только авторитетных экспертов и успешных представителей транспортной сферы, но и молодых специалистов. Организация подобных площадок становится яркой иллюстрацией перспектив прогрессивного развития дорожного хозяйства в современной России, заключила Ткаченко.