Путин анонсировал модернизацию транспорта всех регионов на основе опыта Москвы
Президент России Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина указал на прорывную модернизацию общественного транспорта в столице. По его мнению, горожане это по достоинству оценивают.
"Среди видимых достижений, их много, но среди видимых, значимых, понятных для каждого человека, — это по-настоящему прорывная модернизация транспортной системы. Мы много об этом говорим, вы много уделяете этому внимания. Имею в виду прежде всего общественный транспорт. Его удобство, доступность и скорость уже по достоинству оценили жители всего столичного региона, да и все, кто приезжает в Москву", — заметил глава государства.
Путин подчеркнул, что опыт Москвы намерены перенять для модернизации транспорта по всей стране. Президент уверен, что это создаёт новые возможности для граждан, стимулы для экономики, промышленности и для укрепления технологического суверенитета России.
Напомним, с 8 по 10 сентября в России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Причём отдать свои голоса могли жители даже самых дальних уголков нашей страны, для чего был установлен ЕДГ. В Москве же выбирали мэра, коим стал Сергей Собянин. Уже 13 сентября Мосгоризбирком официально зарегистрировал его как градоначальника.