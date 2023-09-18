Путин анонсировал модернизацию транспорта всех регионов на основе опыта Москвы

"Среди видимых достижений, их много, но среди видимых, значимых, понятных для каждого человека, — это по-настоящему прорывная модернизация транспортной системы. Мы много об этом говорим, вы много уделяете этому внимания. Имею в виду прежде всего общественный транспорт. Его удобство, доступность и скорость уже по достоинству оценили жители всего столичного региона, да и все, кто приезжает в Москву", — заметил глава государства.