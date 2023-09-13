Мосгоризбирком официально зарегистрировал Сергея Собянина избранным мэром Москвы
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Мосгоризбирком официально зарегистрировал Сергея Собянина избранным мэром Москвы. Решение было принято в ходе заседания комиссии.
Так, председатель избиркома Ольга Кириллова предложила зарегистрировать градоначальника и выдать ему соответствующее удостоверение. Решение было принято единогласно.
Напомним, с 8 по 10 сентября в России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых частей страны смогли отдать голос в специально установленный для этого ЕДГ. В Москве же выборный процесс завершился в 20:00, победителем был признан Сергей Собянин.