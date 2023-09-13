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13 сентября, 11:37

Мосгоризбирком официально зарегистрировал Сергея Собянина избранным мэром Москвы

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Мосгоризбирком официально зарегистрировал Сергея Собянина избранным мэром Москвы. Решение было принято в ходе заседания комиссии.

Так, председатель избиркома Ольга Кириллова предложила зарегистрировать градоначальника и выдать ему соответствующее удостоверение. Решение было принято единогласно.

Глава горизбиркома: В Москве зафиксирована рекордная явка на выборы мэра

Глава горизбиркома: В Москве зафиксирована рекордная явка на выборы мэра

Напомним, с 8 по 10 сентября в России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых частей страны смогли отдать голос в специально установленный для этого ЕДГ. В Москве же выборный процесс завершился в 20:00, победителем был признан Сергей Собянин.

Матвей Константинов
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