Мосгоризбирком официально зарегистрировал Сергея Собянина избранным мэром Москвы. Решение было принято в ходе заседания комиссии.

Так, председатель избиркома Ольга Кириллова предложила зарегистрировать градоначальника и выдать ему соответствующее удостоверение. Решение было принято единогласно.