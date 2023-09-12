Собянин признан избранным на должность мэра Москвы
Мосгоризбирком утвердил итоги выборов мэра и признал победителем Собянина
Мэр Москвы Сергей Собянин. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Московская городская избирательная комиссия утвердила итоги выборов мэра столицы и признала победителем действующего градоначальника Сергея Собянина. О решении объявила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на заседании.
"Жалоб, ставящих под сомнение итоги, в адрес Московской городской избирательной комиссии не поступило. Таким образом, в соответствии с частью 13 статьи 76 Избирательного кодекса города Москвы предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семёновича", — отметила Кириллова.
Она и присутствующие члены Мосгоризбиркома около 14:25 мск подписали протокол и сводную таблицу в двух экземплярах. Согласно документам, Сергей Собянин победил с 76,39% (2 499 114) голосов, Леонид Зюганов набрал 8,11% (265 374), Борис Чернышов — 5,61% (183 529), Владислав Даванков — 5,34% (174 869), Дмитрий Гусев — 3,93% (128 701). Явка избирателей на выборы составила 42,5%.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный ЕДГ. Голосование в Москве завершилось в 20:00.