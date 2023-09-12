Собянин признан избранным на должность мэра Москвы

Московская городская избирательная комиссия утвердила итоги выборов мэра столицы и признала победителем действующего градоначальника Сергея Собянина. О решении объявила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на заседании.

"Жалоб, ставящих под сомнение итоги, в адрес Московской городской избирательной комиссии не поступило. Таким образом, в соответствии с частью 13 статьи 76 Избирательного кодекса города Москвы предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семёновича", — отметила Кириллова.