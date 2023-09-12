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12 сентября, 11:52

Собянин признан избранным на должность мэра Москвы

Мосгоризбирком утвердил итоги выборов мэра и признал победителем Собянина

<p>Мэр Москвы Сергей Собянин. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Мэр Москвы Сергей Собянин. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Московская городская избирательная комиссия утвердила итоги выборов мэра столицы и признала победителем действующего градоначальника Сергея Собянина. О решении объявила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на заседании.

"Жалоб, ставящих под сомнение итоги, в адрес Московской городской избирательной комиссии не поступило. Таким образом, в соответствии с частью 13 статьи 76 Избирательного кодекса города Москвы предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семёновича", отметила Кириллова.

Она и присутствующие члены Мосгоризбиркома около 14:25 мск подписали протокол и сводную таблицу в двух экземплярах. Согласно документам, Сергей Собянин победил с 76,39% (2 499 114) голосов, Леонид Зюганов набрал 8,11% (265 374), Борис Чернышов — 5,61% (183 529), Владислав Даванков — 5,34% (174 869), Дмитрий Гусев — 3,93% (128 701). Явка избирателей на выборы составила 42,5%.

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Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Даже жители самых удалённых уголков нашей страны смогли сделать свой выбор в специально установленный ЕДГ. Голосование в Москве завершилось в 20:00.

Андрей Бражников
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