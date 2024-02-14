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14 февраля, 15:14

Путин призвал навести порядок в спорте и сделать его доступным

Путин поручил избавить систему физкультуры и спорта в РФ от повышенной коммерции

Система физической культуры и спорта в России должна быть избавлена от излишней коммерциализации. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на Форуме будущих технологий. По его словам, Министерству спорта необходимо навести порядок в этой сфере.

"Обязательно нужно делать его [спорт] доступным для граждан, [нужно] избавить нашу систему физической культуры и спорта от излишней коммерциализации", — подчеркнул российский лидер.

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А ранее Путин заявил, что ждёт до 1 марта 2024 года предложений о проведении спортивных парадов на Красной площади. Вместе с этим глава государства поручил представить к 30 мая идеи об использовании доходов от азартных игр на развитие спорта для граждан с ограниченными возможностями.

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Life.ru / Павел Баранов

Дарья Нарыкова
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