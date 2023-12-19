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19 декабря, 20:30

Путин ждёт предложений о проведении спортивных парадов на Красной площади

<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Российское правительство до 1 марта 2024 года должно подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Такое решение глава государства принял по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 19 октября. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, к 30 мая российский лидер ждёт предложений об использовании доходов от азартных игр на развитие спорта для граждан с ограниченными возможностями.

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Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин поручил создать российские юридические лица, которые будут управлять Южно-Русским и участками ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ). Новые ООО будут созданы в рамках специальных экономических мер.

Лариса Сафронова
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