Путин ждёт предложений о проведении спортивных парадов на Красной площади

Российское правительство до 1 марта 2024 года должно подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Такое решение глава государства принял по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, прошедшего 19 октября. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, к 30 мая российский лидер ждёт предложений об использовании доходов от азартных игр на развитие спорта для граждан с ограниченными возможностями.